Ornithologie : Schneeregenpfeifer: Ungewöhnliche Rollenverteilung

Seewiesen Es klingt unkonventionell: Während Papa zu Hause den Nachwuchs versorgt, ist Mama schon mit dem nächsten Partner unterwegs. Doch das macht bei den Schneeregenpfeifern durchaus Sinn, sagen Forscher.

Demnach verlassen Schneeregenpfeifer-Mütter ihre Brut zumeist dann, wenn die Umweltbedingungen schlecht sind und die Küken erwartbar trotz Betreuung durch beide Elternteile sterben - oder aber wenn die Küken auch ohne das Weibchen gute Überlebenschancen haben. Hintergrund dieser Art von Elternrollen ist ein Überschuss an Männchen in der Population. Die Forscher vermuten, dass die weiblichen Küken nach dem Schlüpfen leichter sterben, weil sie schwächer sind. „Obwohl aus den Eiern gleich viele Weibchen und Männchen schlüpfen, gibt es in der erwachsenen Population deshalb einen Überschuss an Männchen“, sagt Clemens Küpper, Forschungsgruppenleiter in Seewiesen.