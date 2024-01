Saarbrücker Hochschule für Musik Saarbrücker Musikhochschule HfM: die Nöte einer Unverzichtbaren

Aus dem hiesigen Musikleben lässt sich die Musikhochschule (42 Professoren, 36 Planstellen) kaum wegdenken. „Wir sind wohl der größte Konzertveranstalter im Saarland“, so der Prorektor für künstlerische Praxis, Gesangsprofessor Frank Wörner. Pro Semester biete man 30 Konzerte plus 40 „Klassenabende“ in der HfM an. Doch der Klassikbereich, unvermindert Markenkern der HfM, verliert unter Jüngeren an Zuspruch. Wörner konzediert, „dass wir in einem kulturellen Wandel stecken und den mitgehen müssen“. Aber wie?