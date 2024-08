Wie Sybille Jung gegen Diskriminierung an der Saar-Uni kämpft „Manchmal decken wir Fälle auf, die seit Jahren laufen.“

„Am Anfang“, sagt sie, „dachte ich, dass man vor allem die Frauen ‚empowern’ muss. Mittlerweile denke ich, dass das System entscheidend ist. Das müssen wir verändern.“ Das System, das ist in ihrem Metier die Universität in Saarbrücken, das sind all die dort vorhandenen Machtgefälle, Abhängigkeiten, Repressalien. Versteckte und offenkundige. Sybille Jung hat tagtäglich mit all diesen Strukturen zu tun, die – nicht nur, aber doch hauptsächlich – Frauen bis heute immer noch viel zu oft benachteiligen, diskriminieren oder in ihrer Würde herabsetzen. Jung ist seit 17 Jahren hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte und Leiterin des Gleichstellungsbüros der Universität des Saarlandes (UdS).