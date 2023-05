Exzellenzinitiative Die Saar-Universität will eine von Deutschlands Elite-Hochschule werden

Die Saar-Uni will bei der nächsten Runde des Forschungswettbewerbs der Hochschulen in Deutschland, der Exzellenzinitiative, in den Kreis der Spitzenhochschulen aufsteigen. Nur elf der 108 Universitäten in Deutschland sind derzeit in diesem elitären Zirkel vertreten. Wer dazugehören will, muss bei diesem Forschungswettbewerb mindestens zwei Projekte durchbringen. Die Saar-Uni hat nun ihre beiden Cluster kurz vor der Abgabefrist für die Vorrunde angemeldet. Die Anträge stammen aus den Forschungsschwerpunkten Informatik und NanoBioMed.