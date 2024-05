Sprung in die Zukunft dank Cispa-Umzug? So könnte die Universität des Saarlandes ihren neuen Forschungscampus nutzen

Etwas Besseres als der beschlossene Umzug des Cispa (Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit) nach St. Ingbert hätte der Universität in Saarbrücken nicht passieren können. So bedauerlich die künftige räumliche Trennung ist, so eröffnen sich damit ungeahnte Spielräume für die dringend notwendige Ausdehnung des Uni-Campus samt seiner außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Seit der Stadtrat Ende März den Bebauungsplan „Nördlich Stuhlsatzenhaus“ für einen neuen Forschungscampus abgesegnet hat, der ursprünglich fast gänzlich der Cispa-Erweiterung dienen sollte, kann die Uni nun hoffen, selbst mit zum Zug zu kommen.