Biomarker verraten, ob Tumor streut : Saarländische Forscherinnen wollen Krebspatienten unnötige Chemotherapien ersparen

Saarbrücken Gerade bei Hodenkrebs kann eine Übertherapie zu schweren Spätfolgen führen. Ein Forscherteam am Universitätsklinikum des Saarlandes will das vermeiden – und forscht an Biomarkern, die preisgeben, ob ein Tumor streuen wird, oder nicht. Wie das funktionieren soll und ob ein bloßer Bluttest die Antwort liefern kann, erklären die Forscherinnen.