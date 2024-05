Er ist Teil der Dark-Electro-Szene Saar-Uni-Prof Spinath und seine nächtliche Leidenschaft: „Ich lebe zwei Leben, und das ist gut so“

Frank Spinath lebt zwei Leben. Und es wird kein Zufall sein, dass er sich in einem dieser beiden mit der Zwillingsforschung befasst. Tagsüber geht der Professor für Differentielle Psychologie und Psychologische Diagnostik der Saar-Universität in der größten deutschen Zwillingsstudie der Frage nach, welche Faktoren unsere Intelligenz beeinflussen und was Menschen auf ihrem Bildungsweg Erfolg beschert. Nach Einbruch der Dunkelheit („Ich arbeite gern nachts“) verwandelt sich der 54-jährige Saarbrücker Wissenschaftler in den Musiker Frank Spinath, der in wechselnden Rollen als Texter, Sänger, Komponist und Produzent eines halben Dutzend Bands der Dark-Electro-Szene aktiv ist.