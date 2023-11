Zukunft der Mensa Land schließt einen Mensa-Abriss nicht kategorisch aus

In Sachen Saarbrücker Mensa legt sich die Landesregierung weiterhin nicht fest: In ihrer Antwort auf eine den Mensa-Sanierungsstau betreffenden parlamentarischen Anfrage der CDU heißt es, das denkmalgeschützte Gebäude habe nach 53 Jahren „die regelmäßige Nutzungsphase seines Lebenszyklus durchlaufen“. Deshalb stehe nun die Entscheidung an, „ob das Gebäude noch einmal umfassend saniert werden soll (. . .) oder ob es außer Betrieb genommen oder umgenutzt werden soll“. Mit anderen Worten: Einen Abriss will das zuständige Wissenschaftsministerium damit in letzter Konsequenz nicht ausschließen. Es heißt lediglich, man werde „den Prozess einer Generalsanierung ggf. entschieden unterstützen“.