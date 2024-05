Forschungsgelder aus Transformationsfonds Was die Kreislaufwirtschaft an der Saar beflügeln soll

Genau hier setzen die beiden Projekte an. Ziel ist es, einen kompletten, ressourceneffizienten Materialkreislauf zu entwickeln. Wie weit man, was die Kontrolle der Materialanalysen angeht, hier in Saarbrücken bereits ist, demonstrierten IZFP-Mitarbeiter vergangene Woche im Beisein der beiden Minister an einem mit einem intelligenten Sensorsystem ausgestatteten Roboterarm. Die darin integrierte, KI-geschulte Mikrosensorik könne bereits „im Bereich von 99 Prozent“ Verlässlichkeit die Materialbeschaffenheit von Produkten bestimmen. Und zwar per elektromagnetischer Mikrostrukturanalyse bis auf die Molekülebene. Damit sei es möglich, deren Verschleißgrad und damit auch deren Haltbarkeit abzuschätzen.