Correctiv-Enthüllungen und bundesweite Demos Unis formieren sich gegen Rechts

Unter anderem hieß es im HRK-Statement: „Wir sind stolz darauf und unterstützen ausdrücklich, dass an unseren Hochschulen Menschen aus aller Welt und mit den unterschiedlichsten Hintergründen studieren und arbeiten.“ Die Erklärung mündete in den ebenso denkwürdigen wie eigentlich selbstverständlichen Satz: „Jedes einzelne Mitglied unserer Hochschulen ist gefordert, für die Grundwerte unserer Verfassung einzutreten.“ Eine Woche zuvor hatte der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft (MPG), Prof. Patrick Cramer, in einem FAZ-Gastbeitrag ein Plädoyer für eine weltoffene Gesellschaft gehalten und auf den außerordentlich hohen Anteil ausländischer Forscher in der MPG verwiesen, der bei 60 Prozent liegt, bei Postdocs sind es 80 Prozent. Nicht alleine mit Blick auf die Wissenschaft ist Deutschland eine internationale Gesellschaft. Auch von den derzeit 2,9 Millionen Studierenden kommen fast eine halbe Million aus dem Ausland – nicht zu reden von Millionen ausländischer Mitbürger und Schutz suchender Migranten.