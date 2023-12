Neues CHE-Hochschulranking Guten Noten für Saarbrücker Betriebswirtschaftslehre an der Uni und HTW

Nicht nur die allgemeine Studiensituation (Betreuung durch Lehrende / Unterstützung im Studium / Lehrangebot) wird von den Masterstudierenden an beiden Saarbrücker Hochschulen als gut bis sehr gut bewertet. Gute Werte erreichen UdS und HTW in BWL auch hinsichtlich Forschungsorientierung, digitalen Lehrelementen und der Praxis in der Lehre. Die UdS schafft es zudem hinsichtlich der akquirierten Forschungsgelder pro BWL-Lehrstuhl (in Saarbrücken weit überdurchschnittlich mit gut 56 000 Euro) in die Spitzengruppe. Eher im Mittelmaß landet nach den CHE-Daten die universitäre Wirtschaftsinformatik.