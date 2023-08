Gründerwettbewerb Preise für Gründerideen von Studierenden vergeben

Der Preis für die „Beste Idee“ ging nun an das Konzept „PontemPro“: Angesichts des Fachkräftemangels im Gesundheitssektor will es Zuwanderer als Rettungssanitäter qualifizieren. Das Team (Mohammad Anas Alakkad, Faris Allahham und Majd Al Hamoud) strebt eine AZAV-Zertifizierung der Bundesagentur für Arbeit an, die die Qualität von Bildungs- und Arbeitsmarktdienstleistern sicherstellt und damit gezielte Fördermöglichkeiten schafft.