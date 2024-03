Pharma Science Hub „Dafür stehen wir hier jeden Morgen auf“

Was heißt das konkret? Klassischerweise funktioniert Medikamentenforschung so: Um die Wirksamkeit möglicher neuer Präparate festzustellen, müssen diese – nachdem sie zuvor in aufwändigen Laborversuchen ermittelt wurden – in diversen Wirkstoffreihen über längere Zeiträume an Abertausenden Probanden nebst gesonderten Kontrollgruppen getestet werden. Die Kosten hierfür gehen oft in die Milliarden – mit ungewissem Ausgang. Einer der Gründe, warum die Pharmaindustrie Zurückhaltung an den Tag legt.