Universität des Saarlandes Wie bekomme ich einen Studienplatz in Psychologie?

Für alle, die sich für ein Bachelorstudium in Psychologie an der Saarbrücker Uni interessieren, bietet die Zentrale Studienberatung am 1. Februar (16 Uhr) einen Online-Vortrag an, in dem Bewerbung und Auswahlverfahren vorgestellt werden. Für den Bachelorstudiengang Psychologie werden neben der Abitur-Durchschnittsnote („Numerus clausus“) als Zulassungskriterium auch die Ergebnisse des bundesweit einheitlichen Studieneignungstests „BaPsy-DGPs“ herangezogen. Die Teilnahme am Test ist zwar freiwillig, wird aber empfohlen. Die Bewerbungsfrist läuft nur noch bis 12. Februar.