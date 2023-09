Universität des Saarlandes Neues „I2SC“ paart Informatik und Sozialwissenschaften

Saarbrücken · „I2SC“ nennt sich ein neues „Institut“ an der Universität des Saarlandes, das Mitte nächster Woche aus der Taufe gehoben wird. Die Abkürzung steht für „Interdisciplinary Institute for Societal Computing (I2SC)“ und zielt auf die Verknüpfung von Computerwissenschaften und Sozialwissenschaften. Am kommenden Mittwoch wird das I2SC im Rahmen eines zweitägigen Symposiums eröffnet.

01.09.2023, 18:49 Uhr

Teilt sich mit der Politikwissenschaftlerin Daniela Braun die Institutsleitung: Humboldt-Professor Ingmar Weber. Foto: Thorsten Mohr/UdS