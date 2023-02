ChatGPT : Was tun mit der Textwunderwaffe?

Tina Hellenthal, Vizepräsidentin für Lehre und Studium der Universität des Saarlandes, sieht auch das Potenzial von ChatGPT. Foto: Hellenthal/UDS/Hellenthal

Saarbrücken Spätestens im März will die Universität des Saarlandes Empfehlungen geben für die Anpassung ihrer Prüfungsformate an die von ChatGPT geschaffenen neuen Realitäten. Vizepräsidentin Tina Hellenthal glaubt, dass sich die als revolutionär geltende KI-Software sinnvoll einsetzen lasse an der Uni.