Open Access Uni-Tagung zu „Open Access“

Am 22. Oktober 2003 wurde die „Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities“ veröffentlicht. Ihr Hauptziel besteht darin, wissenschaftliche Forschung für eine breite Zielgruppe zugänglich zu machen – für Laien wie auch für Experten. Zum 20. Jahrestag reflektiert die Universität des Saarlandes den aktuellen Stand von Open Access.