Wissenschaftstagung Knorpelnetz der Großregion tagt in Saarbrücken

Saarbrücken · Der diesjährige Kongress des Knorpelnetzes der Großregion findet am 28. und 29. September in der Villa Europa in Saarbrücken statt. Er steht im Zeichen des 60-jährigen Jubiläums des Élysée-Vertrages.

22.09.2023, 13:09 Uhr

Der Homburger Professor Henning Madry hat deutschlandweit den einzigen Lehrstuhl für „Experimentelle Orthopädie und Arthroseforschung“ inne. Foto: Oliver Dietze