Universität des Saarlandes Tag des Religionsunterrichts an der Saarbrücker Uni

Diesen und anderen Fragen widmet sich der achte Tag des Religionsunterrichts an der Universität des Saarlandes in Vorträgen und Workshops. Er findet am 7. Februar von 9 bis 16 Uhr in der Aula (Gebäude A3 3) statt und richtet sich an Lehrkräfte, Referendare und Lehramtsstudierende. Zu Gast sind zwei Religionspädagoginnen aus Augsburg und Lwiw.