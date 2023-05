Öffentliche Ringvorlesung Ringvorlesung: „Wildes Wetter!“ in der Literatur

„Der Sturm will jagen: auf fährt er vom Sitz / In seinem zerklüfteten Schlosse, / Er ruft seinen Diener, den flüchtigen Blitz, / Und schwingt sich jauchzend zu Rosse“ heißt es in einem Fontane-Gedicht: Unser Foto zeigt ein Unwetter in Florida. Foto: dpa

