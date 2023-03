Zugang zu Bildungsangeboten : Forschungsprojekt zu virtueller Weiterbildung und mehr Chancengerechtigkeit

Armin Weinberger, Professor für Bildungstechnologie und Wissensmanagement an der Universität des Saarlandes, erforscht, wie digitale Technologien das Lernen unterstützen können. Foto: Oliver Dietze

Saarbrücken Bildung ist ein Menschenrecht. Aber bekanntermaßen haben Menschen in vielen Teilen der Welt keinen ausreichenden Zugang zu Bildungsangeboten. Vor allem Frauen, Alleinerziehende und Bewohner ländlicher Gegenden sind betroffen. Mit dem Projekt MICROCASA will der Saarbrücker Bildungsexperte Armin Weinberger zusammen mit internationalen Forschungsteams kostenlos zugängliche interaktive Weiterbildungszertifikate entwickeln und mithelfen, sie in der Modellregion Südostasien zu etablieren.

Elf Forschungsgruppen aus sechs Ländern arbeiten dazu im Projekt MICROCASA zusammen, um durch virtuelle Kursangebote für Erwachsene den gleichberechtigten Zugang zu Bildung zu fördern. Der Bildungsexperte Armin Weinberger, Professor für Bildungstechnologie an der Universität des Saarlandes, leitet das Vorhaben.

Am Beispiel Südostasien sollen kostenlose Mikro-Onlinekurse mit Zertifikatsabschluss für Nichtakademikerinnen und Nichtakademiker entwickelt und die Voraussetzungen für deren Einsatz vor Ort geschaffen werden. Die EU fördert das Projekt im Rahmen des Programms Erasmus+ mit 800 000 Euro. Am kommenden Montag und Dienstag treffen sich die Projektpartner zum Auftakt in Saarbrücken.

In Südostasien soll das Projekt umgesetzt werden

„MICROCASA ist das erste internationale Projekt, das darauf abzielt, auf diesem Gebiet Erfahrungen auszutauschen und zugleich in Südostasien die Voraussetzungen zu schaffen, um solche Angebote aufzubauen. Konkret geht es darum, gemeinsam kurze, kompetenzorientierte Bildungseinheiten zu entwickeln, zu fördern und bekannt zu machen“, erklärt Weinberger. Die praxisnahen Mikro-Kurse führen zu Mikro-Zertifikaten, mit denen die Absolventinnen und Absolventen ihre Qualifikation belegen können.

„Mit dieser Form der Weiterbildung wollen wir dazu beitragen, wirtschaftliche und soziale Probleme durch Bildung zu lösen. Zum Beispiel können wir alleinerziehenden Frauen durch ein orts- und zeitunabhängiges Bildungsangebot ein eigenständiges Leben ermöglichen“, betont Weinberger.

Praktisches Wissen vermitteln