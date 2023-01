Antrittsvorlesungen : Neue Professoren für Soziologie und Politik sprechen über Europa

Martin Schröder, neuer Professor für Soziologie an der Universität des Saarlandes, lehrte zuvor Wirtschaftssoziologie an der Philipps-Universität Marburg. Foto: privat Foto: privat

Saarbrücken Lange Zeit waren die Lehrstühle für Soziologie und Politikwissenschaft an der Saarbrücker Uni verwaist. Eine Zeit lang musste man befürchten, dass sie abgewickelt würden. Zum Glück ist es anders gekommen – in der Politikwissenschaft gibt es sogar gleich zwei neue Professuren. Am 25. Januar finden die Antrittsvorlesungen statt.

Wenn am 25. Januar (16:30 Uhr, Uni-Campus, Gebäude A1 7) nun die drei neu sogenannten „Europa-Professoren“ ihre Antrittsvorlesungen halten, dann darf man ihnen einen großen Bahnhof – sprich ein zahlreiches Publikum – wünschen. Angesiedelt sind die neuen Professuren in der Fachrichtung „Gesellschaftswissenschaftliche Europaforschung“. Sie sind gleichzeitig Clusterprofessuren mit sozial-wissenschaftlicher Expertise am Cluster für Europaforschung Ceus.

Martin Schröder, neuer Professur für Soziologie mit dem Schwerpunkt Europa, spricht über „Emotionale Verbundenheit mit Europa: Viele Sorgen um nichts?“. Daniela Braun, neue Politik-Professorin mit dem Schwerpunkt „Europäische Integration und Internationale Beziehungen“ hält ihre Antrittsvorlesung zum Thema „Paneuropäische Parteien und ihre gegenwärtigen Herausforderungen im europäischen Mehrebenensystem“. Ihr neuer Politik-Kollege, Professor Georg Wenzelburger, wird über „Europäische Werte oder Protektionismus? Die europäischen Policy-Initiativen zur Regulierung von Künstlicher Intelligenz“ sprechen.