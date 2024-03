Forschung im Saarland Wann sind wir auf einer Wellenlänge?

Die SNNU wie auch das 2021 von Strauss angeregte „Center for Digital Neurotechnoligies Saar“ (CDNS) ist gleichermaßen der Medizinischen Fakultät der Uni und der Fakultät für Ingenieurwissenschaften der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) angegliedert – eine einzigartige Konstruktion weit über das Saarland hinaus. Weil daraus über Jahre ein Ökosystem für menschzentrierte Neurotechnologien erwachsen ist, an dem Partnerunternehmen aus Automotive, Produktion, Optik, Sensorik, KI, Medizintechnik und Robotik partizipieren, stößt das Modell längst deutschlandweit auf Interesse. Angestoßen wurde es letztlich auch durch Straussens ungewöhnliche Forschungsvita. Er promovierte erst in Informatik und anschließend auch in den Neurowissenschaften, um sich dann in der medizinischen Fakultät zu habilitieren. Nach und nach baute Strauss – noch in den Zwanzigern, als er den Ruf an die HTW erhielt und 2005 eine Professur für Systemische Neurowissenschaften und Neurotechnologie – dann ein hochschulübergreifendes Forschungsnetzwerk mit auf, das mustergültig einlöst, was nicht wenige als Königsweg heutiger Wissenschaft ansehen: Interdisziplinarität in Kombination mit sehr tief reichendem Fachwissen.