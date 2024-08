Zukunft der Saarbrücker Musikwissenschaft Kurioser Fall: Saarbrücker Musikwissenschaftler Kleinertz wechselt wohl an die HfM

Blick in die Bibliothek der Musikwissenschaft, die im 3.Stock der naturwissenschaftlich-technischen Bibliothek der Uni in Bau C6 2 untergebracht ist. Ansonsten ist die Fachrichtung quer über den Campus verstreut, bis hin zu Seminarräumen in der Mensa und einem Tonstudio neben dem Entsorgungshof.

Foto: Thorsten Mohr/UdS