Universität des Saarlandes Wie man den Weg durchs Nadelöhr vergrößert

Saarbrücken · Am Saarbrücker Lehrstuhl für Europäische Zeitgeschichte von Professor Dietmar Hüser werden kulturelle Massenphänomene erforscht. Die Palette reicht von Musik über Sport bis zu Kultobjekten. Zwei millionenschwere DFG-Forschungsprojekte sind derzeit am Lehrstuhl angesiedelt. Sechs der acht Mitarbeiterstellen finanziert Hüser so. Nachwuchsförderung ist für ihn Hauptpunkt seiner Hochschularbeit.

19.08.2024 , 11:52 Uhr

Dietmar Hüser (Mitte), acht seiner wissenschaftlichen MitarbeiterInnen und zwei studentische Hilfskräfte (v.l.): Jasmin Nicklas, Chalisa Klein (stud. Hilfskraft), Philipp Didion, Sarah Alyssa May, Aline Maldener, Junes Raphaele Arib, Sylvi Siebler, Tristan Schweitze (stud. Hilfskraft), Melanie Bardian und Almuth Axtner. Foto: Iris Maria Maurer

Von Christoph Schreiner