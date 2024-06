Historische Anthropologie Uni-Tagung, auch für Interessierte: Vom Saar-Bergbau bis zur Stadtautobahn

Während sich Simone Egger, Saarbrücker Juniorprofessorin am mittlerweile in „Europäische Kulturanthropologie“ umgetauften Saarbrücker Lehrstuhl und Nachfolgerin Krug-Richters, in ihrem Tagungsbeitrag historischen Modemagazinen widmet, wird die Seniorprofessorin selbst in einem öffentlichen Abendvortrag im Saarbrücker Filmhaus (Freitag, 19.30 Uhr) über die „Entstehung und Wahrnehmung der Saarbrücker Stadtautobahn“ sprechen. Ihr Urteil dürfte harsch ausfallen.