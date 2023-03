Windkraftanlagen KI-Projekt zu Windkraftanlagen: Damit Windräder länger als 20 Jahre rotieren

Etwa 28 000 Windräder gibt in Deutschland – das Gros an Land, manche auch in Offshore-Anlagen auf See. 2030 sollen es im Zeichen der Energiewende mehr als 50 000 sein. Durchschnittlich rotieren die Anlagen 20 Jahre: Viele sind also bereits oder gehen bald in Rente. Was passiert dann mit den gigantischen Gebilden, jedes mit drei 50 Meter langen Rotorblättern, deren jedes gut 25 Tonnen wiegt?