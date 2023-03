Saarbrücker Tagung : Urkundenfälschung für Anfänger

Saarbrücken Es klingt alles sehr nach Spezialistentum. Historische Grundwissenschaften kreisen um Münzen, Wappen, Siegel, Handschriften oder Urkunden. Dass dieser Studiengang so aber auch Geschichte zum Anfassen bedeuten kann, beleuchtet eine entsprechende Saarbrücker Jahrestagung Ende März.

Lebensnäher als man annehmen würde

Im Mittelpunkt der neunten Jahrestagung des Netzwerks Historische Grundwissenschaften (NHG) in Saarbrücken (30. und 31. März) steht der Austausch über grundwissenschaftliche Themen zwischen Forschenden, Lehrenden und Interessierten. Das Programm klingt lebensnäher, als man annimmt: „Urkundenfälschung für Anfänger“ steht genauso auf dem Programm wie etwa die Frage, ob KI Handschriften lesen kann oder was Archäologie heute ausmacht.

World Café für Interessierte

Im ersten Teil der Tagung werden laufende Forschungsprojekte aus den Grundwissenschaften vorgestellt und Chancen und Herausforderungen für deren Vermittlung diskutiert. Am zweiten Tag findet ein World Café statt, in welchem an zahlreichen Ständen grundwissenschaftliche Forschungen an Schüler und Studierende praxisnah vermittelt werden. Im Anschluss evaluieren und diskutieren die Teilnehmer:innen ihre Erfahrungen gemeinsam.