Coup am Saarbrücker Max-Planck-Institut für Informatik Kommt da eine Revolution aus Saarbrücken?

Im Übrigen sei die in der Tech-Szene laut Theobalt hohe Wellen schlagende Saarbrücker Bildbearbeitungsneuheit eher en passant in den Fokus des Max-Planck-Instituts für Informatik (MPI-INF) geraten. Im Kern forscht man zu lernbasierten Verfahren, mit denen sich mathematische Modelle generieren lassen, die als robuste Repräsentationen von Realität gelten können. Mit solch kontrollierbaren generativen Modellen ließen sich auch lernbasierte Erkennungssysteme von Autos oder Robotern besser testen. Generell geht es am MPI-INF um Rekonstruktionen der realen Welt. Ob im Bereich von Virtual Reality (VR) oder der Telepräsenz, um sich fotoreal zu virtuellen Konferenzen teleportieren zu lassen. Sicherheitsrelevant“ nennt Theobalt die verfolgten Verfahren, weil etwa die exakte Rekonstruktion der Bewegungsmuster von Personen im Raum 100 Prozent verlässlich sein muss, soll sie die Basis dafür sein, dass Roboter gefahrlos mit Menschen interagieren – gefahrlos für Letztere. Was das Saarbrücker Team betreibt, ist Grundlagenforschung. Dennoch: Wann erwartet Theobalt die Marktreife der vermeintlich revolutionären Bildtechnik made in SB? „Einzelne Aspekte davon könnten schon in ein, zwei Jahren in Softwaretools enthalten sein.“