Saarland Informatics Campus Saarbrücker Informatik mit neuem Wissenschafts-Podcast

Saarbrücken · Wie funktionieren eigentlich bildgenerierende Künstliche Intelligenzen? Was sind Large Language Models? Was heißt verständliches Computing? Mit diesen und vielen weiteren Fragen aus dem Themenfeld der Informatik-Forschung beschäftigt sich der neue Wissenschaftspodcast „As I see IT“ des Saarland Informatics Campus (SIC).

08.12.2023 , 19:15 Uhr

Die Saarbrücker Computerlinguistik-Professorin Vera Demberg erklärt in der neuesten Podcast-Folge, was „Large Language Models“ sind. Foto: Thorsten Mohr, UdS