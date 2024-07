Saarbrücker Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) HTW-Studientag: Jedes Essen ist Beziehungsarbeit

Ob die niedrige Verpflegungspauschale (fünf Euro pro Kopf am Tag) keine andere Chance lässt, darf bezweifelt werden. Denn werthaltiges Essen, das wurde auch in den diversen Workshops am Studientag deutlich, muss nicht zwingend teuer sein. Vor allem aber könnte das gemeinsame Kochen in sozialen Einrichtungen – etwa in der Jugendarbeit – zum gemeinschaftsstiftenden Türöffner und damit einem „Instrument der Sozialpolitik“ werden, wie Sozialminister Magnus Jung (SPD) in seinem Grußwort zurecht anmerkte.