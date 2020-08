Kooperationsvertrag : HTW und Festo arbeiten enger zusammen

Saarbrücken Die Saarbrücker Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) intensiviert die bisher formlose Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Festo.

In St. Ingbert-Rohrbach hat das Unternehmen im vergangenen Jahr die Lernfabrik 4.0 eröffnet. In dem industrienahen Labor könnten Studierende im Fach Wirtschaftsingenieurwesen, die Industrie 4.0 als Wahlfach belegen, künftig praxisnahe Studienprojekte oder Abschlussarbeiten umsetzen, erklärt die Hochschule. Christian Köhler, Professor für Wirtschaftsingenieurwesen an der HTW, sagt, die Lernfabrik sei „eine sehr gut ausgestattete Umgebung, um Industrie 4.0 mit professionellem Equipment in einem geschützten Lernraum praktisch zu erleben“.