Mehr Sichtbarkeit : HTW fördert Frauen in MINT-Fächern

HTW fördert Frauen in MINT-Fächern

Saarbrücken Die Saarbrücker Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) will mehr junge Frauen für Berufe in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, kurz MINT genannt, begeistern.

Sie sei deshalb im Juli dem Nationalen Pakt zur Förderung junger Frauen in MINT-Berufen beigetreten, erklärt die HTW. Der Pakt unter dem Motto „Komm mach MINT“ wurde 2008 auf Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) geschlossen.

Die Initiative von Partnern aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Medien wolle mit verschiedenen Maßnahmen Ingenieurinnen und Naturwissenschaftlerinnen wahrnehmbarer machen, um so Mädchen und jungen Frauen zu helfen, ihr eigenes Potenzial zu entfalten. Man wolle ihnen Chancen in diesen Berufsfeldern aufzeigen, um sie für Karrieren in naturwissenschaftlich-technisch ausgerichteten Unternehmen und Forschungseinrichtungen zu gewinnen, erklärt die HTW.