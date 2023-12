HTW Ausbau eines Alleinstellungsmerkmals

Der Chef der Staatskanzlei und Bevollmächtigte für Europaangelegenheiten, David Lindemann, gratuliert der HTW zur Aufnahme in die AUF: „Die frankophone Ausrichtung der Bildungs- und Forschungslandschaft des Saarlandes geht Hand in Hand mit der Förderung der französischen Sprache. Hier wollen wir die Aus- und Weiterbildung stärker in den Blick nehmen“, schreibt Lindemann in einer Stellungnahme. Auch Wissenschaftsminister Jakob von Weizsächer rühmt die „einzigartige Frankreichkompetenz der HTW“, die durch deren Aufnahme in das Hochschulnetzwerk dokumentiert werde.