Saarbrücker HTW Studieren schon vor dem Abi: HTW führt Juniorstudium ein

Saarbrücken · Soll ich studieren? Und was denn überhaupt? Wer sich für Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften interessiert, kann jetzt leichter ausprobieren, ob solch ein Studium auch das richtige ist. Die Saarbrücker HTW bietet ab sofort in beiden Bereichen Schnupperstudien an.

16.09.2023, 07:17 Uhr

Früh übt sich, wer Student werden will: Die HTW bietet ab Oktober ein Juniorstudium an. Foto: BeckerBredel