Architektenausbildung Wo Leidenschaft Zugangsvoraussetzung ist

War diese Fundamentalkritik berechtigt? In einem SZ-Interview beklagte der Präsident der saarländischen Architektenkammer, Alexander Schwehm, vor einem Dreivierteljahr, dass die Architektenausbildung im Saarland zu praxisfern sei. An der Hochschule für Technik und Wirtschaft (htw) werde zu viel Wert aufs Entwerfen gelegt. „Es macht aber nur drei Prozent unserer Arbeit aus“, meinte Schwehm. „97 Prozent sind Schweiß und Tränen.“ All das, was einen in den Mühen der Ebene tagtäglich erwartet: Bauanträge, Verhandlungen mit Bauherren, Abstimmungen auf der Baustelle, Kalkulieren und Dokumentieren, das Ausloten von Kompromissen und das Ertragen von Abstrichen.