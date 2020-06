U-Multirank : Gute Noten für Saar-Uni und HTW im globalen Vergleich

Gütersloh Im Hochschulranking „U-Multirank“ haben die Saarbrücker Hochschulen gut abgeschnitten. Erfolgreich sind sie etwa bei der internationalen Ausrichtung.

Beim internationalen Hochschulranking „U-Multirank“, das von der Europäischen Kommission initiiert wurde, haben die Saar-Universität und die Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) in Saarbrücken in einigen Bereichen „gut“ bis „sehr gut“ abgeschnitten.

In sechs von 31 bewerteten Kriterien erhielt die Saar-Uni die Note „sehr gut“. Wie auch schon in den vergangenen Jahren gab es die Spitzenwertung für die hohe Zahl von Forschungspublikationen und internationaler wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ebenfalls „sehr gut“ ist laut Ranking die Mobilität der Studierenden, die Anzahl der Post-Doc-Positionen und die Zahl der wissenschaftlichen Publikationen, die in Kooperation mit Industriepartnern entstanden sind. Zudem werden Publikationen der Saar-Uni häufig in Patenten zitiert. Zehnmal gab es für die Saar-Uni die Note „gut“, unter anderem für den Prozentsatz der Masterprogramme, die in einer Fremdsprache angeboten werden, und die Zahl der Bachelor- und Master-Absolventen, die ihren ersten Job im regionalen Arbeitsmarkt bekommen.