Immatrikulierte an saarländischen Hochschulen Stabile Zahlen der Saar-Hochschulen zum Semesterstart

An diesem Montag beginnt an den saarländischen Hochschulen wieder der Lehrbetrieb. Grund genug, quasi als Wasserstandsmeldung über ihre Reputation den aktuellen Stand ihrer Studierendenzahlen abzufragen. Nachdem die Universität des Saarlandes vergangene Woche bereits weitgehend stabile Zahlen gemeldet hat (rund 16 300 Studierende, etwas weniger als im Vorjahr, bei allerdings leicht steigenden Studienanfängerzahlen mit 2400 Erstsemestern), zeigt sich auch an der zweitgrößen Hochschule, der Saarbrücker Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW), eine ganz ähnliches Bild: Aktuell sind dort 5900 Studierende und damit 51 weniger als im Vorjahr eingeschrieben. Umgekehrt stieg auch an der HTW die Zahl der Neu-Immatrikulationen leicht auf 1460 an (Vorjahr 1443). Den Vorjahres-Einbruch bei den Erstsemestern (minus zehn Prozent in 2022) konnte die HTW damit zum nun startenden Wintersemester allerdings bei Weitem nicht aufholen.