Bundesstatistik : HTW schneidet bei Drittmitteln gut ab

Saarbrücken Die Saarbrücker Hochschule für Technik und Wirtschaft ist zufrieden: Sie wirbt mehr Drittmittel ein als im Bundesschnitt.

Die Saarbrücker Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) wirbt eigenen Angaben zufolge im Bundesvergleich überdurchschnittlich viele Drittmittel ein. Üblicherweise warben ProfessorInnen laut Statistischem Bundesamt 2020 an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften 43 500 Euro ein. An der HTW waren es 2020 im Schnitt 77 690 €. In die Bundesstatistik fließen Drittmittel ein, die aus Lehr-, Forschungs- und Transferprojekten der jeweiligen Hochschulen mit Industrie, Wirtschaft und Sozialträgern sowie den lehr- und forschungsfördernden Institutionen und Ministerien resultieren.

In einer Presseerklärung der Hochschule resümiert HTW-Präsident Prof. Dieter Leonhard, das hervorragende Abschneiden unterstreiche „die Bedeutung der HTW Saar als erfolgreicher Innovationstreiber“. Im Untersuchungszeitraum 2020 hat die Saarbrücker HTW mit 14,4 Millionen Drittmittelgeldern ihren bis dato besten Wert erzielt, der im Folgejahr 2021 sogar „erneut übertroffen werden konnte“, heißt es in der Pressemitteilung der Hochschule. „Sechs Jahre in Folge bleibt die Hochschule damit auf einem hohen Niveau und unterstreicht ihre Forschungs- und Transferstärke“, so HTW-Vizepräsidentin Prof. Charis Förster.