HfM-Podiumsdiskussion Hat die Musikpädagogik eine Zukunft?

Saarbrücken · In der musikalischen Bildung droht ein erheblicher Fachkräftemangel: Qualifizierte MusikpädagogInnen sind schon heute saarland- und bundesweit gefragt. In den nächsten Jahren wird der Bedarf steigen. Wie lässt sich Nachwuchs gewinnen? Fragen, die eine Podiumsdiskussion an der Saarbrücker Musikhochschule (HfM) am nächsten Donnerstag (11.Mai) beantworten will.

06.05.2023, 08:00 Uhr

Blick auf den Eingangsbereich der Saarbrücker Hochschule für Musik (HfM). Foto: Iris Maria Maurer