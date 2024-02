Saarbrücker Kunsthochschule Infotag an der Saarbrücker Kunsthochschule

Der Infotag richtet sich an Schüler und Studieninteressenten, die sich über die diversen künstlerischen und gestalterischen Studiengänge an der HBKsaar informieren möchten. Es werden sowohl allgemeine Informationen zur Hochschule und zum Studium als auch detaillierte Hinweise zur Aufnahmeprüfung gegegeben. Infos zum Studienablauf, Beratungen zur Mappengestaltung sowie ein Informationsaustausch mit Studierenden komplettieren den Infotag. Darüber hinaus stellt die Kunsthochschule einen virtuellen Rundgang online, der allen Interessierten einen ersten Blick in die Räumlichkeiten, Ateliers und Werkstätten am Campus Saarbrücken und Völklingen erlaubt.