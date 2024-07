Universität des Saarlandes „Das Thema wird langsam heiß“

Kürzlich hat der österreichische Schriftsteller Clemens Setz in der „Zeit“ auf die verheerenden Folgen der alle fünf Jahre in der Atmosphäre verglühenden Satelliten über uns hingewiesen: Das dabei freigesetzte Aluminiumoxid – 2022 waren dies alleine 17 Tonnen – könnte die seit dem FCKW-Verbot 1987 mühsam verheilte Ozonschicht ruinieren. Wenn man weiß, dass Elon Musk hunderttausende Starlink-Satelliten ins All schießen will, könnte man vielleicht denken: Was ein einzelner Musk zerstört, können andere ökologisch nicht retten. Michael Kohlstedt würde so wohl nie denken. Er hat recht: So sehr Lignin also auch in den Bäumen am besten aufgehoben ist, so sehr muss man es als Abfallstoff im Sinne der grünen Transformation nutzen.