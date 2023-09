Tagung Saarbrücker Tagung zu Auswirkungen der Kreuzzüge

Die Fachrichtung Geschichte der Universität des Saarlandes geht in einer zweitägigen internationalen Wissenschaftstagung am 8. und 9. September in Saarbrücken den Folgen der Kreuzzüge des Hochmittelalters bis heute nach. Unter dem Titel „Facing the Other – how the crusades changed mentalities and societies“ werden Expertinnen und Experten unterschiedlicher Disziplinen (Byzantinistik, Osmanistik, Slawistik und Geschichte) aus Bulgarien, der Schweiz und Deutschland erwartet.