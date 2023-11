Europaforschung Neue Stiftungs-Gastprofessur am Saarbrücker CEUS

Deren Sinn und Zweck ist es, hochqualifizierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern während ihrer laufenden Bewerbung auf (unbefristete) Professuren die Möglichkeit zu bieten, ihr Forschungs- und Lehrprofil zu erweitern. Al-Taie studierte Kunstgeschichte, Neuere deutsche Literaturwissenschaft und Systematische Theologie in Saarbrücken und Dublin und habilitierte sich 2020 in Kiel. Ihr Forschungsschwerpunkt ist die Literatur der Frühen Neuzeit. Im Rahmen ihrer Gastprofessur bietet sie im Wintersemester zwei Lehrveranstaltungen zum europäischen Kulturtransfer in der Frühen Neuzeit und zu Journalen als Medien europäischer Kulturpolitik an.