KI-Forschung am DFKI Saarbrücken soll zur KI-Hochburg werden

Wenn es um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) geht, schaut die Welt auf die USA oder nach China. Europa schaut in die Röhre. Dabei sind die Chancen unbestritten, die in dieser neuen Technologie stecken. Das Sprachrohr der deutschen IT-Lobby, der Verband Bitkom, geht davon aus, dass KI-Software die deutsche Gesellschaft binnen fünf Jahren umkrempeln wird, der Verband der Internetwirtschaft spricht von einem Multimilliarden-Markt. Wie in jeder Technologie stecken aber auch in der Künstlichen Intelligenz Risiken, mit denen umzugehen gelernt werden will. Das ist ein wichtiges Betätigungsfeld für die Informatik-Forschung. Und da tut sich hierzulande eher wenig.