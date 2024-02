Forschung an der Universität des Saarlandes Ist Erinnern eine Wahrscheinlichkeitssache?

Wie verlässlich sind unsere Wahrnehmungen und Erinnerungen? Sie sind trügerisch und relativ, wie etwa die „Delboeuf-Täuschung“ zeigt: Sehen wir zwei gleich große schwarze Kreise, von denen der eine von einem zweiten, größeren Kreis umgeben ist als der andere, empfinden wir ihn aufgrund der Umgebungsgröße als kleiner. Oder: Leicht geneigte Stangen nehmen wir oft abgeschrägter wahr. Wider Willen verfälschen wir auch unser Leben. Etwa, indem wir Dinge behaupten, die so nie stattfanden. Suggestionen können solche Erinnerungsfehler begünstigen: Als „Lost in the Mall“ wurde ein Experiment bekannt, bei dem ein Teil der Probanden – nachdem ihnen fälschlicherweise vermittelt wurde, sie seien als Kleinkind in einem Einkaufszentrum verlorengegangen und später von Unbekannten heimgebracht worden – später eine lebhafte Erinnerung an etwas tatsächlich nie Erlebtes ausprägte.