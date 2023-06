Saarbrücker Forschung zu bunten Sonnenkollektoren Eine Alternative zu Solarpanels?

Eigentlich wollte Guido Kickelbick, Professor für Anorganische Festkörperchemie an der Saarbrücker Uni, ein Verkapselungsmaterial für weiße LED-Lampen entwickeln. BASF und der LED-Lampenhersteller Osram hatten sich an ihn gewandt, weil spezielle Farbstoffe, die zur Erzeugung von weißem Licht auf die LED aufgebracht wurden, zu schnell kaputt gingen. Die Schwachstelle war das Verkapselungsmaterial: Eindringender Sauerstoff zerstörte die Farbstoffmoleküle. Kickelbick setzte auf ein neuartiges Silikonharz – ein „Melting-Gel“, das in seiner Gruppe für optische Anwendungen optimiert wurde und den Farbstoff umhüllt. Der Plan ging auf. Dennoch sind die LED-Lampen nicht auf dem Markt, weil Osram das Projekt nicht weiterverfolgte und die BASF das Spezialfarbstoffsegment aus ihrem Portfolio nahm. Für alle Fälle wurde das „Melting-Gel“ dennoch von der Universität patentiert.