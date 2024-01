Saarbrücker Forschungsergebnisse Rhesusfaktor hilft gegen Höhenleiden

„Bei sechs Probanden, die uns nach La Rinconada begleitet haben, konnten wir feststellen, dass nach einer gewissen Zeit in der Höhe mehr BPG in den roten Blutzellen zu finden war. BPG oder 2,3-Biphosphoglycerinsäure spielt eine wichtige Rolle beim Sauerstofftransport durch das Hämoglobin, an welches es andockt.“ Der Körper der Probanden wurde also nach einer gewissen Adaptionszeit besser mit Sauerstoff versorgt, da er mehr BPG hergestellt hat. Interessanterweise waren alle sechs rhesus-positiv. Das heißt, ihre roten Blutzellen weisen auf ihrer Oberfläche bestimmte Membranproteine auf, die im Blut von rhesus-negativen Personen nicht auftreten. Rund 85 Prozent aller Menschen haben das Blutgruppen-Merkmal rhesus-positiv.