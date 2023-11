Saarbrücker Nachwuchswissenschaftler Als Saarbrücken selbst Oxford ausstach

Saarbrücken · Am Leibniz Institut für Neue Materialien (INM) forscht Dr. Oskar Staufer daran, Tarnstrategien von Krebszellen zu entschlüsseln. Kürzlich nahm ihn die Deutsche Forschungsgemeinschaft in ihr millionenschweres Emmy-Noether-Programm auf. Seiner Heidelberger Biologielehrerin verdankt Staufer seine Karriere. War er doch ausgerechnet wegen Bio in der Schule sitzengeblieben.

26.11.2023 , 08:00 Uhr

Oskar Staufer verfolgt mit seinem Team am Saarbrücker INM einen neuen Ansatz in der Krebsforschung. Foto: Oliver Dietze

Von Christoph Schreiner

Er hat recht: Die riesige Teetasse mit dem Batman-Symbol drauf, die Oskar Staufer vor sich hinstellt, ist ein „Türöffner“. Wieso trinkt jemand aus so einem Dreiviertel-Literpott?, fragt man sich unweigerlich. Effizienz? Stauffer kaufte sie, als er als Post-Doc in Oxford anfing. Über die Tasse kam er mit Kollegen schnell ins Gespräch. Deshalb.