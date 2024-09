KI in der Wissenschaft „Chatbots sind kein Nürnberger Trichter“

Saarbrücken · Gerade ist Armin Weinberger – seit 2011 Saarbrücker Professor für Bildungstechnologie – zum Präsidenten der größten europäischen Bildungsorganisation EARLI gekürt worden. Er erforscht, wie man KI für computerunterstütztes Lernen nutzen kann – ob an Unis oder Schulen. Weinberger entwickelt auch KI-gestützte Mikrokurse, in denen Alleinerziehende oder Fischer in Südostasien Mikrozertifikate erwerben, um Kompetenzen zu belegen. Ein von ihm geleitetes EU-Förderprojekt unterstützt etwa „Locals“, die auf Öko-Tourismus setzen. ChatGPT verbreitete eine Goldgräberstimmung, so Weinberger. Zu recht?

01.09.2024 , 08:00 Uhr

Bildungstechnologe Armin Weinberger glaubt, dass durch KI das Bildungsgefälle größer wird: „Wir laufen darauf zu, dass sich das weiter verschärft.“ Foto: Oliver Dietze

Von Christoph Schreiner